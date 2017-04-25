В 2016 году на поддержку российской фармацевтической и медицинской промышленности было направлено 10,7 млрд рублей

В отчете Правительства Российской Федерации о результатах работы в 2016 году подведены итоги фармацевтической и медицинской промышленности. С отчетным докладом перед депутатами Государственной Думы выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Среди показателей деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в 2016 году обозначено увеличение объёма фармацевтического рынка в конечных ценах на 7,84% (в 2016 году составил 1,21 трлн рублей); объёма производства лекарственных средств в ценах производителя на 23,75% (за 2016 год 285,87 млрд рублей).

Доля отечественных лекарственных препаратов по номенклатуре перечня ЖНВЛП составляет 76,8% (со стадии производства готовой лекарственной формы), что превышает плановый показатель, а их доля в денежном выражении в конечных ценах в общем объёме рынка – 30% и 58% в натуральном выражении.

Как отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб на форуме «Здоровье нации – основа процветания России», фармацевтическое производство в стране опережает рост рынка в целом более чем в два раза.

К 2018 году стоит задача довести долю лекарств отечественного производства в перечне ЖНВЛП до 90%. Отрасль с этой задачей справится, считает Сергей Цыб. Российские производители активно регистрируют лекарственные препараты, только в 2016 году зарегистрировано 14 импортозамещающих лекарств из перечня ЖНВЛП, отметил замглавы ведомства на форуме «InnoMed-2017».

В целом в рамках государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы разработано и выведено на рынок 44 импортозамещающих и 2 инновационных (нарлапревир и сатерекс) лекарственных препаратов.

Объём экспорта и импорта продукции фармацевтической промышленности в 2016 году достиг 0,54 млрд долларов США (+2% к 2015 году) и 0,91 млрд долларов США (+3,4% к 2015 году) соответственно.

Объём производства медицинских изделий в конечных ценах за 2016 год увеличился на 15,5% и составил 52,8 млрд рублей. Российский рынок такой продукции (без учёта принадлежностей) в конечных ценах в 2016 году достиг 245,5 млрд рублей (+10% к 2015 году).

Медицинские изделия отечественного производства в денежном выражении в конечных ценах в 2016 году занимают чуть больше 20% в общем объёме российского рынка. Ее экспорт (включая принадлежности) составил 75,36 млн долларов США (+4% к 2015 году).

«За последние 5 лет общий объем инвестиций в медицинскую промышленность составил более 50 млрд рублей, из них 18 млрд государственные средства, остальные — это частные инвестиции в модернизацию, технологическое перевооружение, трансфер технологий, расширение мощностей, создание новых производств, — обозначил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб на форуме «InnoMed-2017». — В 2016 году в медицинской промышленности открыто 4 новых крупных производственных площадок. Это говорит о востребованности инструментов, сформированных для поддержки предприятий».

В рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы разработано и выведено на рынок 65 импортозамещающих и 10 инновационных медицинских изделий. Из них 36 зарегистрировано в 2016 году, в том числе система визуализации рентгеновских изображений СВР, автоматический малогабаритный дефибриллятор «Альтдеф», сосудистые баллонорасширяемые коронарные стенты, полнопроточные протезы клапанов сердца «Мединж-СТ» из пироуглерода с присоединяемой манжетой, полимерный протез клапана сердца «ЕвРос-МИ», аортальный протез клапана сердца с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ», биологический протез клапана сердца «Мединж-Био», многофункциональный хирургический микроскоп и др.

В 2016 году заработали 16 новых фармацевтических заводов, было открыто 4 производства медицинской промышленности в таких областях, как рентгенодиагностическая техника, одноразовые полипропиленовые пробирки, клапаны сердца и коронарные стенты, расходные материалы для медицинских нужд.

Фармацевтическая отрасль получила поддержку в размере более 8 млрд рублей, еще почти 2,7 млрд рублей было направлено в 2016 году на развитие медицинской промышленности.

Кроме того, Фондом развития промышленности одобрены займы общим объемом более 4,8 млрд рублей для финансирования 7 проектов в фармацевтической и 12 в медицинской отраслях.

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