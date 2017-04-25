Минздрав РФ фиксирует тенденцию существенного снижения темпов роста цен на ЖНВЛП

Цены на них за год выросли всего на 2%, сообщает Минздрав

Минздрав зафиксировал восьмикратное снижение темпа роста цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты (ЖНВЛП). За 2016 год их стоимость поднялась только на 2%, тогда как годом ранее рост составил 9%. Такое снижение чиновники считают результатом проводимой государством политики. При этом цены на остальные лекарства, по данным ведомства, за год выросли на 7,4%. Это следует из материалов Минздрава, представленных в ФАС для доклада о состоянии конкуренции в России.

«В результате сравнительного анализа динамики средних цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, относительно предшествующего календарного периода было установлено, что в течение 2016 года в различных сегментах фармацевтического рынка установлена тенденция существенного снижения темпов роста цен на указанные лекарственные препараты», — сказано в материалах ведомства.

В документе также уточняется, что розничные цены на ЖНВЛП в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2015-го выросли на 2%, в то время как рост цен в январе 2016 года по сравнению с декабрем 2014-го составлял 9%.

Менее всего ускорился рост цен на импортные ЖНВЛП: 0,8% в январе 2017-го по отношению к декабрю 2015 года (тот же показатель в январе 2016-го составил 2,2%). Стоимость отечественных жизненно важных лекарств с декабря 2015 по январь 2017 года выросла на 4,2%. Это в 4,5 раза медленнее, чем за аналогичный период годом раньше (19,1%).

Чиновники также проанализировали темпы роста цен на препараты, разбив их на категории в зависимости от цены. Лекарства стоимостью до 50 рублей к январю 2017 года подорожали на 2,2% (к январю 2016-го — на 16,2%), от 50 до 500 рублей — на 2,1% (7% в 2016 году), свыше 500 рублей — на 1,5% (2,7% в 2016 году).

По данным Минздрава, существенное влияние в замедлении темпов роста цен на ЖНВЛП оказало госрегулирование. Стоит отметить, что снижение цен было зафиксировано только в этой группе препаратов.

«Розничные цены на препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП, повысились в 2016 году в среднем на 7,4%, в том числе в разрезе ценовых категорий: стоимостью до 50 рублей — на 18,6%; стоимостью от 50 до 500 рублей — на 8,6%; стоимостью свыше 500 рублей — на 4,3%», — сказано в материалах к докладу Министерства здравоохранения.

izvestia