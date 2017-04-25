Минздрав РФ до ноября 2017 года должен внести изменения в надлежащие практики

Министерство здравоохранения РФ разместило на портале regulation.gov.ru уведомление о разработке документа «О внесении изменений в надлежащие практики в сфере обращения лекарственных препаратов для медицинского применения».

Поправки будут внесены в надлежащую практику хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 августа 2017 г. № 646н и надлежащую аптечную практику лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 августа 2017 г. № 647н.

Как сказано в уведомлении, поправки разрабатываются в связи с запросами, поступающими от субъектов обращения лекарственных средств, содержащих просьбы по разъяснению правоприменения отдельных положений надлежащих практик в сфере обращения лекарственных препаратов для медицинского применения. Таким образом, документ направлен на исключение правовых коллизий по результатам правоприменения.

Нормативный правовой акт будет распространяться на всех участников обращения лекарственных средств.

Планируемый срок вступления документа в силу — ноябрь 2017 года.

gmpnews