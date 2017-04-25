Испытания первой в мире вакцины от малярии начнутся в 2018 году

Всемирная организация здравоохранения объявила о начале практических испытаний первой в мире официально одобренной вакцины против малярии. Пилотный проект стартует с 2018 года в трех странах — Гане, Кении и Малави.

Вакцина, известная под названиями RTS,S и «Москирикс», обучает иммунную систему атаковать паразитирующие микроорганизмы, передающиеся человеку при укусах комаров и вызывающие смертельно опасное заболевание.

Ежегодно от малярии в мире гибнут сотни тысяч человек. ВОЗ заявляет, что вакцина, разработанная британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline (GSK), может спасти десятки тысяч жизней.

Антималярийную прививку нужно делать четыре раза — первые три дозы в течение трех месяцев, а четвертую — спустя полгода. Без четвертой, решающей дозы эффективность действия вакцины сильно снижается.

Такой режим поддерживался в условиях клинических испытаний, но сложно сказать, удастся ли строго следовать программе вакцинации в беднейших странах мира, где доступ к медицинскому обслуживанию ограничен.

Именно поэтому ВОЗ запускает пилотные проекты в трех африканских странах. По его результатам будут также сделаны выводы о безопасности и эффективности новой вакцины.

Вакцинации будут подвергнуты более 750 тысяч детей в возрасте от пяти до 17 месяцев.

Клинические испытания в этой возрастной группе показали наихудшие результаты — лишь в четырех из десяти случаев вакцина действительно смогла предотвратить заболевание малярией.

Фото: NIC DELVES-BROUGHTON/PA

bbc.com