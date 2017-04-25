В России реализуется 5 государственных контрактов на разработку инсулинов

В рамках XI Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России», который открылся 19 апреля в Выставочном комплексе «Гостиный Двор», прошел круглый стол «Сахарный диабет в России, развитие производства отечественных препаратов для борьбы с социально значимыми заболеваниями». Инициатором проведения сессии выступило Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

В круглом столе приняли участие начальник отдела развития фармацевтической промышленности Минпромторга России Ольга Макаркина, представители научного и промышленного сообщества. В ходе обсуждения были подняты вопросы, волнующие пациентов, страдающих сахарным диабетом, государственной поддержки производителей инсулина, перспектив применения лекарственных средств российского производства во врачебной практике.

В настоящее время в России зарегистрировано 4,3 млн больных диабетом, 98% относится к заболеванию второго типа. Однако эта цифра не отражает действительную картину. Всероссийское эпидемиологическое исследование показало, что практически столько же россиян не знают о имеющемся у них заболевании. Более того, еще 25 млн человек находятся в зоне риска.

Участники круглого стола отметили современные тенденции в лечении и управлении сахарным диабетом и то, чем способна помочь промышленность в борьбе с этим социально значимым заболеванием.

Как подчеркнула Ольга Макаркина, на рынке инсулинов увеличивается доля отечественных производителей, связано это в том числе с локализацией производств зарубежных компаний на территории Российской Федерации.

«В 2016 году в денежном выражении рост рынка инсулинов составил около 8%», — пояснила начальник отдела Департамента ведомства.

Такому положительному движению способствует государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», а также другие действующие механизмы поддержки компаний и локализации производства в России. Реализуется 5 государственных контрактов на разработку инсулинов. Фондом развития промышленности выданы займы на строительство 2 заводов по выпуску подобных препаратов, сообщила Ольга Макаркина. Так, Компания «ГЕРОФАРМ» получила 500 млн рублей на реализацию проекта по созданию предприятия полного цикла в Санкт-Петербурге. После его запуска будет производиться 4 субстанции для 6 МНН. На новой площадке планируется выпускать в том числе субстанции аналоговых инсулинов. По словам руководителя отдела по связям с государственными структурами группы компаний «ГЕРОФАРМ» Вилены Бойко, открытие завода намечено на 2018 год.

Именно востребованность аналогов инсулина отмечает научное сообщество. Они признаны более эффективными по сравнению с генно-инженерным инсулином человека.

«Мы за отечественную промышленность, но нам нужны инсулины нового поколения», — сказала заместитель директора «Эндокринологического научного центра» Марина Шестакова, добавив, что российские предприятия движутся в эту сторону.

«Наши отечественные компании уже выходят с молекулами аналогов инсулина человека, — дополнил президент Российской диабетической ассоциации Александр Майоров. — Большинство молекул аналогов инсулина, на которые закончились патенты, изготовлены отечественными компаниями».

Например, компания «ГЕРОФАРМ» в марте закончила клэмп-исследования по препарату «лизпро» и через год-два планируется выпуск инсулиновых аналогов.

Развивается промышленность и с точки зрения средств введения инсулина, самым современным сейчас считается предзаполненная шприц-ручка. Такую продукцию планируется выпускать в том числе в Калужской области, на российском заводе компании «Ново Нордиск». В рамках инвестиционного проекта, начало которому было положено год назад на Питерском международном экономическом форуме, предполагается строительство дополнительного цеха по изготовлению предварительно заполненных шприц-ручек.

«Идем с опережением графика, завезено оборудование, идут валидационные процессы», — заявила федеральный менеджер по доступу на рынок компании Елена Ковалева.

«Ново Нордиск» в реализации проекта намерена использовать механизм специального инвестиционного контракта. Соответствующая заявка направлена в Министерство промышленности и торговли РФ.

По мнению представителей зарубежных компаний, локализовавших в России производство, предприятия и медицинское сообщество идут по одному пути с государством.

«Для государства важно иметь определенную долю локальных отечественных инсулинов, но не менее важен и экспорт, — отметила генеральный менеджер рецептурного бизнеса Санофи в России и Беларуси Оксана Монж. — В 2015 году орловский завод, построенный компанией, получил европейский GMP сертификат, что позволяет нам экспортировать продукцию в страны Евросоюза. И со дня на день мы объявим о первой экспортной поставке инсулинов с орловского завода».

Участники круглого стола обратили внимание на необходимость проведения серьезной кампании по информированию пациентов об отечественной продукции, которая соответствует уровню и качеству, так как человеку сложно психологически перейти на другой препарат. Не менее важным эксперты считают обучение самоконтролю людей с сахарным диабетом и популяризацию здорового образа жизни. Поэтому особое значение имеет обсуждение данной темы на площадке форума «Здоровье нации — основа процветания России», который посвящен межведомственному взаимодействию.

gmpnews