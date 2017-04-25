«Эском» оштрафовали за невыплату зарплаты работникам

Государственная инспекция труда в Ставропольском крае привлекла ОАО НПК «Эском» к административной ответственности за невыплату заработной платы в размере 2,5 млн руб. Штраф на юридическое лицо составил 30 тыс. руб., а на должностное – 10 тыс. руб.

Проверка проводилась в марте этого года. По ее итогам работодателю было выдано предписание с требованием погасить имеющуюся задолженность. Как сообщили в краевой госинспекции труда, фармацевтический концерн направил письмо, в котором подтвердил факт устранения нарушения.

В самом скором времени, ориентировочно в мае, на предприятии будет проведена контрольная проверка, которая установит полноту исполнения предписания.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»