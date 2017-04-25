Составлен рейтинг самых дорогостоящих препаратов в мире

После того, как американская биотехнологическая компания Biogen объявила цену препарата для лечения спинальной мышечной атрофии Spinraza – 750 тыс. долл. в течение первого года терапии и 375 тыс. долл. в последующие годы — на нее сразу набросились критики, пишет FiercePharma. Но эта цена просто меркнет перед стоимостью годового курса терапии другими орфанными препаратами.

Как заявил в интервью агентству CBS News представитель компании Мэтт Фирер, Biogen очень скрупулезно отнеслась к расчету цены на Spinraza. Исходя из клинической ценности препарата, а также необходимости финансирования других разработок, цена на Spinraza вполне соответствует ценам на другие препараты для лечения редких заболеваний, считает он. После этого заявления, несмотря на непрекращающиеся нападки на компанию, аналитики повысили прогноз по препарату, опираясь на мнение врачей и плательщиков.

Но до окончательного решения ценового вопроса (не только по Spinraza) еще далеко. Фармацевтические компании постоянно подвергаются критике из-за политики в области ценообразования, в т. ч. резкого повышения цен на устоявшиеся препараты.

Мэтт Фирер прав в том, что другие препараты для лечения редких заболеваний могут быть еще дороже, чем Spinraza. Его правоту подтверждает рейтинг самых дорогостоящих препаратов в мире, подготовленный компанией Reinsurance Group of America.

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Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»