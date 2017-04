Аналитики: Большая фарма на грани очередного патентного обвала Составлен рейтинг самых дорогостоящих препаратов в мире » FDA одобрило биосимиляр препарата Remicade Южнокорейская биотехнологическая компания Samsung Bioepis Co Ltd заявила о том, что FDA одобрило биосимиляр препарата Remicade, сообщает Reuters. Remicade разработан компанией Johnson & Johnson. Годовой объем продаж этого препарата для лечения ревматоидного артрита в США составляет около 5 млрд долл. Биосимиляр Renflexis – первый разработанный южнокорейской компанией препарат, который был одобрен в США. Дистрибуцией и реализацией лекарственного средства на американском рынке займется компания Merck & Co Inc. (в США и Канаде – MSD)В мае 2016 г. Renflexis был одобрен в Европе. Ранее Samsung Bioepis вывела на европейский рынок биосимиляр препарата Enbrel фирмы Amgen. Кроме того, компания также подала заявки на регистрацию в Европе биоаналогов Herceptin (Roche) и Humira (AbbVie). В апреле 2016 г. FDA одобрило биосимиляр Remicade, разработанный южнокорейской Celltrion Inc. Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»