FDA одобрило биосимиляр препарата Remicade

Южнокорейская биотехнологическая компания Samsung Bioepis Co Ltd заявила о том, что FDA одобрило биосимиляр препарата Remicade, сообщает Reuters.

Remicade разработан компанией Johnson & Johnson. Годовой объем продаж этого препарата для лечения ревматоидного артрита в США составляет около 5 млрд долл.

Биосимиляр Renflexis – первый разработанный южнокорейской компанией препарат, который был одобрен в США. Дистрибуцией и реализацией лекарственного средства на американском рынке займется компания Merck & Co Inc. (в США и Канаде – MSD)В мае 2016 г. Renflexis был одобрен в Европе.

Ранее Samsung Bioepis вывела на европейский рынок биосимиляр препарата Enbrel фирмы Amgen. Кроме того, компания также подала заявки на регистрацию в Европе биоаналогов Herceptin (Roche) и Humira (AbbVie).

В апреле 2016 г. FDA одобрило биосимиляр Remicade, разработанный южнокорейской Celltrion Inc.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»