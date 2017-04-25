Аптечная сеть «Ригла» ищет исполнителя проекта по созданию интернет-магазина

Аптечная сеть «Ригла» разместила на сайте www.fabrikant.ru объявление о тендере на предоставление услуг по разработке под ключ интернет-магазина www.aptekazhivika.ru.

Требования к соискателям, в частности, предусматривают: опыт разработки интернет-магазинов не менее 3х лет; присутствие выделенного руководителя проекта в офисе клиента не менее 2-х дней в неделю; опыт руководителя проекта не менее 1,5 лет на полном цикле создания/запуска/поддержки интернет-магазина.

Стоимость работы в объявлении не указана. Оплата услуг производится на условиях 100% постоплаты.

Прием заявок заканчивается 02.05.2017 17:30.

«Фармацевтический вестник»