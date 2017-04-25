Отправлен в отставку министр здравоохранения Удмуртии

Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов отправил в отставку министра здравоохранения региона Алексея Чуршина. Об этом Бречалов сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter. «Накопившиеся проблемы в здравоохранении Республики требуют кардинальной перезагрузки работы министерства! Принял отставку А.Д. Чуршина», – говорится в сообщении Бречалова.

На пост и.о. главы Минздрава Удмуртии назначен Андрей Воздвиженский, который раньше занимал должность первого заместителя руководителя республиканского Минздрава.

Некоторые врачи Ижевска требовали отправить Алексея Чуршина в отставку еще в июне 2016 года. В числе прочего поводом для этого послужило сокращение коечного фонда в ГКБ №2, а также решение урезать зарплаты медперсоналу.

Накануне, 19 апреля 2017 года, у Дома правительства в Ижевске жители города (в основном врачи) провели очередной пикет против идущей несколько лет оптимизации здравоохранения.

«Сегодняшняя отставка министра здравоохранения – абсолютно неизбежное решение нового Главы Удмуртии. Министр Алексей Чуршин в последние два года стойко ассоциировался с деградацией медпомощи в Удмуртии. Проверки даже самого высокого уровня выявляли провалы, которые не устранялись. Пиар и бездумная «оптимизация» – то, чем, к сожалению, запомнится экс-министр», – прокомментировал отставку на своей странице «ВКонтакте» оргсекретарь профсоюза медиков «Действие» Андрей Коновал.

Алексей Чуршин, занимавший в тот момент должность главврача Ижевской городской больницы №10, был назначен на пост и. о. министра здравоохранения Удмуртии в июне 2014 года, после увольнения предыдущего главы Минздрава региона Владимира Музлова. В апреле 2013 года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова потребовала от руководства республики наказать Музлова по фактам многочисленных нарушений трудового законодательства, выявленным после «итальянской забастовки» и голодовки ижевских педиатров.

Источник: Twitter

vademec