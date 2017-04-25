В 2017 году фармрынок вырастет в денежном и натуральном выражении

Рынок фармацевтической продукции в 2017 году в натуральном выражении вырастет на 4–6% по сравнению с 2016 годом, а в стоимостном почти на 7% – до 1,45 трлн рублей, прогнозируют аналитики консалтинговой компании IPT Group.

В 2018 году они прогнозируют рост 4–6% в натуральном и 9% в денежном выражении – до 1,58 трлн рублей.

Рост рынка будет обеспечен, в том числе, за счет старения населения, говорится в отчете IPT Group: «В совокупности с ростом числа хронических заболеваний процесс старения населения приведет к росту объемов потребления лекарственных препаратов. В среднесрочной перспективе данный фактор будет оказывать значительное влияние, прежде всего, на сектор государственной фармацевтики».

Еще одним драйвером роста отрасли станет активность международных фармкомпаний по локализации в России производства своих препаратов, считает председатель совета директоров IPT Group Сергей Нотов.

В последние годы объем фармрынка в натуральном выражении снижался: по данным DSM Group, в 2014 году он составил 5,28 млрд упаковок, в 2015 году – 5,09 млрд упаковок, в 2016 году – 5,08 млрд упаковок.

По оценкам маркетингового агентства Frost & Sullivan, мировой фармацевтический рынок будет ежегодно расти на 4,6% и к 2025 году достигнет объема $1,7 трлн.

IPT Group – консалтинговая компания, которая оказывает услуги в области юридического и финансового сопровождения бизнеса. Капитализация обслуживаемых IPT Group компаний превышает 500 млрд рублей. В частности, IPT Group управляет сетью клиник «К+31», занимающей 17-е место в ТОП100 частных многопрофильных клиник Аналитического центра Vademecum.

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