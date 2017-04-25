Фармкомпании потребовали переезда Европейского агентства лекарственных средств

Крупные фармкомпании, входящие в Европейскую федерацию фармацевтических производителей и ассоциаций (EFPIA) потребовали от Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которая занимается регистрацией препаратов для всех стран ЕС, к июню определиться с местом расположения новой штаб-квартиры. EMA, которая находится в Лондоне, вынуждена поменять штаб-квартиру в связи с выходом Великобритании из Евросоюза.

EFPIA направила регулятору заявление за подписью топ-менеджеров 19 крупнейших фармкомпаний, включая Pfizer, Novartis, Sanofi и Roche, с требованием как можно скорее определить местоположение новой штаб-квартиры. По мнению производителей, «промедление может отрицательно сказаться на уровне здравоохранения в регионе». Фармкомпании потребовали, чтобы EMA в июне приняла соответствующее решение и объявила о нем на заседании Совета Европы 22-23 июня.

В штаб-квартире EMA работает 900 человек, она расположена в Лондоне с самого начала работы регулятора, то есть с 1995 года. Планируется, что новая штаб-квартира организации будет расположена в месте с хорошей транспортной инфраструктурой, куда будет удобно добираться представителям фармкомпаний и других заинтересованных лиц, а также с развитым жилым сектором, в который смогут переехать сотрудники организации.

Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме, который состоялся 23 июня 2016 года. Британские фармкомпании выступали против так называемого Brexit (так жители страны назвали выход из Евросоюза), поскольку наличие единого регуляторного органа давало им доступ к рынку с 500 млн потребителей. Кроме того, производители беспокоятся, что этот шаг подорвет регулирование внутреннего фармрынка Великобритании.

Источник: Reuters

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