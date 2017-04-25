Дорогое лекарство от рака могут включить в перечень жизненно важных

Компания MSD подала заявку на включение иммуноонкологического препарата пембролизумаб (Китруда) в перечень жизненно важных. Стоимость лекарства на коммерческом рынке составляет 245 тысяч рублей за 100 мг.

«В вопросе установления цены на инновационную терапию необходимо учитывать ряд факторов: совокупные инвестиции в разработку и исследования; ценность препарата для пациентов и системы здравоохранения в сравнении с другими терапевтическими опциями, представленными на рынке; стоимость препарата в розничном и государственном сегменте в других странах. На сегодня в России установлена цена на пембролизумаб для аптечных продаж в размере 245 тысячи рублей за упаковку 100 мг. Мы нацелены сделать наш препарат доступным для всех пациентов, которым он может помочь. Поэтому мы рассчитываем на включение препарата в перечень ЖНВЛП. После регистрации предельной отпускной цены ожидается снижение цены на пембролизумаб на 20–30% от исходной», – пояснил Vademecum Сергей Зверев, директор департамента по выводу препаратов на рынок и внешним коммуникациям компании MSD.

Минздрав решил не включать новые препараты в перечень жизненно важных в 2017 году: перечень был заморожен, однако многие производители и пациентские сообщества надеются на включение инновационных препаратов в перечень ЖНВЛП в 2018 году.

По мнению аналитиков EvaluateHealth, к 2020 году Китруда займет третье место среди иммуноонкологических препаратов, а ее продажи достигнут $6 млрд. Лидер этого рынка – препарат Опдиво от Brystol Myers Squibb – за этот же период достигнет показателя в 14,6 млрд. Оба лекарства были зарегистрированы в России в конце 2016 года.

Иммуноонкологические препараты относятся к инновационной терапии, которая помогает иммунной системе распознавать клетки злокачественной опухоли и элиминировать их. Китруда представляет собой ингибитор PD-1 — белка запрограммированной клеточной смерти, который участвует в процессах подавления иммунной системы при беременности и аутоиммунных заболеваниях. Препарат избирательно блокирует взаимодействие между рецептором PD-1, расположенным на клетках иммунной системы (T-лимфоцитах), и лигандами PD-L1 и PD-L2 на опухолевой клетке, благодаря чему иммунная система может распознать злокачественные клетки и уничтожить их.

MSD (Merck Sharp & Dohme) – американская фармкомпания, созданная в 1891 году. MSD специализируется на инновационных рецептурных лекарственных средствах, вакцинах, биологических препаратах и ветеринарных лечебных средствах. Компания присутствует более чем в 140 странах. В 2016 году объем продаж компании составил $39,807 млрд, а прибыль – $5,712 млрд.

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