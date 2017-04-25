На российском рынке обнаружен фальсифицированный препарат «Стрептокиназа» Дорогое лекарство от рака могут включить в перечень жизненно важных » Приостанавливается сертификат пригодности на субстанцию «Амброксола гидрохлорид» Росздравнадзор приостанавливает сертификат пригодности на субстанцию «Амброксола гидрохлорид» индийского производства. Как сказано в документе, опубликованном Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, на основании информации, поступившей от Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM), касающейся фармацевтических субстанций, записи о которых внесены в Государственный реестр лекарственных средств, сообщает о решении Специального комитета EDQM от 13.04.2017 в связи с результатами инспектирования производственной площадки приостановить сертификат пригодности на субстанцию «Амброксола гидрохлорид» производства «Корес Лимитед», Индия. gmpnews