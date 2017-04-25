На российском рынке обнаружен фальсифицированный препарат «Стрептокиназа»

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании сведений, предоставленных ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора (Московская лаборатория), информирует о необходимости изъятия фальсифицированного лекарственного препарата «Стрептокиназа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения 1500000 ME, флак. (1), пач.карт.» серии 011115, на упаковках которого указан производитель РУП «Белмедпрепараты» (Республика Беларусь).

Изъятию и уничтожению в установленном порядке подлежат упаковки указанной серии лекарственного препарата, имеющие отличительные признаки фальсификации.

Отличительные признаки фальсификации лекарственного препарата «Стрептокиназа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения 1500000 ME, флак. (1), пач. карт.» серии 011115:

gmpnews