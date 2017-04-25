В России зарегистрирован иммуноонкологический препарат Эмплисити®

Компания Бристол-Майерс Сквибб зарегистрировала в России первый и единственный иммуноонкологический препарат Эмплисити® (элотузумаб) в комбинации с леналидомидом и дексаметазоном для лечения пациентов с множественной миеломой, получивших один или несколько предшествующих курсов терапии.

Эмплисити® (элотузумаб) является человеческим иммуностимулирующим моноклональным IgG1 антителом, которые специфически связывается с белком SLAMF7. Элотузумаб напрямую активирует натуральные киллеры через SLAMF7 и Fc-рецепторы и тем самым усиливает их противомиеломную активность in vitro. Элотузумаб также связывается с SLAMF7 на миеломных клетках, что способствует их взаимодействию с натуральными киллерами и уничтожению миеломных клеток посредством антитело- зависимой клеточной цитотоксичности.

Это обуславливает двойной механизм действия препарата: он активирует иммунную систему, стимулируя натуральные киллеры атаковать опухоль, и одновременно помечает злокачественные клетки, превращая их в видимую мишень для натуральных киллеров.

В 2014 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) присвоило Эмплисити® статус «Прорыв в терапии», который используется для ускорения регистрации инновационных средств для лечения жизнеугрожающих заболеваний.

В 2016 году Министерство Здравоохранения Российской Федерации приняло решение о возможности рассматривать Эмплисити® (элотузумаб) в качестве орфанного препарата.

Высокая эффективность иммуноонкологического препарата Эмплисити® (элотузумаб) у пациентов с рефрактерной или рецидивирующей множественной миеломой подтверждена в клиническом исследовании ELOQUENT-2. Было показано, что применение Эмплисити® в комбинации с леналидомидом и дексаметазоном обладает значительным преимуществом по сравнению с комбинацией леналидомид и дексаметазон, снижая на 30% риск прогрессирования заболевания или смерти, увеличивая однолетнюю и двухлетнюю выживаемость без прогрессирования и частоту общего ответа при благоприятном профиле безопасности.

gmpnews