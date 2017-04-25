Цены на ЖНВЛП будут снижаться вслед за ценами в других станах

Соответствующее предложение ФАС направила в Минздрав

Производителей жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП) могут обязать пересматривать цены до уровня минимальных цен на эти же препараты в ряде стран мира. Такое предложение продвигает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в рамках подготовки поправок в постановление о госрегулировании цен на лекарства.

ФАС направила в Минздрав предложение установить норму, согласно которой компании — производители ЖНВЛП должны будут снижать отпускную цену на них, если в одной из перечня стран цена того же препарата будет ниже. Речь о группе из 20 референтных стран, зафиксированных в приложении к постановлению правительства «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП». Это Венгрия, Греция, Ирландия, Италия, Бельгия, Дания, Испания, Нидерланды, Португалия, Белоруссия, Болгария, Казахстан, Польша, Хорватия, Румыния, Словакия, Турция, Украина, Франция и Чехия, а также страны производства.

— Компании должны будут снижать зарегистрированные цены до уровня минимальных цен других стран. Нужно, чтобы они сами выходили с заявлением о снижении таких цен в России в случае, если в других странах цены были снижены. Предполагается, что это будут делать ежегодно или раз в два года, — рассказала заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская.

По ее словам, изменения необходимо будет зафиксировать внесением поправок в постановление правительства РФ от 29 октября 2010 года № 865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП».

По действующему порядку производители регистрируют предельную отпускную цену на ЖНВЛП по согласованию с властями. Государственный реестр предельных отпускных цен ведет Минздрав.

Фото: РИА НОВОСТИ/Александр Кряжев

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