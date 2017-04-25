В I квартале 2017 г. объем продаж Eli Lilly составил 5,2 млрд долл.

В I квартале 2017 г. объем продаж американской фармацевтической компании Eli Lilly увеличился на 7% и составил 5,2 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. Объем продаж новых препаратов, в т.ч. Trulicity и Taltz составил 808,3 млн долл., что на 148% выше показателя за аналогичный период 2016 г.

Квартальные продажи Trulicity выросли на 160% – до 372,9 млн долл.

Eli Lilly завершила I квартал с убытком 110,8 млн долл. В I квартале 2016 г. компания получила прибыль 440,1 млн долл. В компании убыток объясняют расходами в сумме 857,6 млн долл., связанный со сделкой по приобретению CoLucid Pharmaceuticals.

Eli Lilly подтвердила прогноз на 2017 г., согласно которому прибыль на акцию составит 4,05–4,15 долл. при объеме продаж 21,8–22,3 млрд долл. Аналитики ожидают эти показатели на уровне 4,11 долл. и 22,2 млрд долл. соответственно.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»