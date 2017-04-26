Чистая прибыль «Фармстандарта» упала на 42% в 2016 году

Чистая прибыль ПАО «Фармстандарт» снизилась в 2016 году на 42,6% относительно 2015 года, до 8 млрд рублей, следует из отчетности компании по МСФО. При этом выручка «Фармстандарта» за тот же период увеличилась на 30,9%, до 61,8 млрд рублей.

Наибольшую часть выручки – 36,2 млрд рублей – компании принесла дистрибьюторская деятельность. Продажи собственных рецептурных препаратов принесли «Фармстандарту» 7,3 млрд рублей, безрецептурных – 5,8 млрд рублей.

На российскую экономику продолжают оказывать влияние снижение цен на нефть и санкции, введенные против России некоторыми странами, говорится в отчете компании. «Процентные ставки в рублях остаются высокими. Совокупность этих факторов привела к снижению доступности капитала и увеличению его стоимости, а также к повышению неопределенности относительно дальнейшего экономического роста, что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты деятельности и экономические перспективы группы», – сказано в отчете.

В 2016 году «Фармстандарт» увеличил свою долю в капитале американской компании Argos Therapeutics Inc с 27,65% (на конец 2015 года) до 32,10%, следует из отчета. Argos – американская биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке и коммерциализации персонализированных иммунопрепаратов для лечения рака и инфекционных заболеваний с использованием собственной технологической платформы. В 2013 году «Фармстандарт» заявил, что инвестирует в Argos в общей сложности $30 млн.

В апреле 2017 года «Фармстандарт» снизил свою долю в украинском ПАО «Фармстандарт-Биолек» с 96,93% до 46,93%. Кто стал владельцем 50-процентного пакета акций, не уточняется.

Отчитавшаяся ранее группа компаний «Протек» заявила о падении чистой прибыли в 2016 году на 44%, до 6,1 млрд рублей. Президент ГК «Протек» Вадим Музяев объяснял снижение прибыли изменением курсов валют и ростом ценовой конкуренции в дистрибьюторском и розничном сегментах, из-за которых произошло падение рентабельности.

ПАО «Фармстандарт» – российская фармацевтическая компания, которая занимается производством препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, дефицита гормона роста, гастроэнтерологических, неврологических, инфекционных заболеваний, нарушений обмена веществ, онкологических и других заболеваний. Контролирующим акционером «Фармстандарта» является Виктор Харитонин.

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