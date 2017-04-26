Ростех может получить право производить наркотические вещества в медицинских целях

Сейчас производить наркотические препараты в РФ имеет право только одно предприятие — «Московский эндокринный завод»

Госкорпорация «Ростех» может войти в перечень предприятий, имеющих доступ к производству наркотических веществ в медицинских целях. Об этом сказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах форума «Промышленная безопасность — ответственность государства, бизнеса и общества».

По его словам, сейчас производить наркотические препараты в РФ имеет право только одно предприятие — «Московский эндокринный завод» (находится в ведении Минпромторга).

«Если будут вноситься изменения в закон об обороте (наркотических средств — прим. ТАСС), то, в том числе может быть и госкорпорация», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, может ли «Ростех» заняться выращиванием опийных растений в медицинских целях.

Фото: © Сергей Коньков/ТАСС

ТАСС