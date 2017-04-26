Разработка «Р-Фарм» позволит снизить стоимость лечения гепатита С в семь раз

25 апреля Владимир Путин провёл встречу с представителями деловых кругов Ярославской области. В мероприятии принял участие генеральный директор группы компаний «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

В своем выступлении Василий Игнатьев отметил, что «Р-Фарм» является одним из первых резидентов ярославского фармацевтического кластера. Сферой деятельности компании являются препараты для госпитальной специализированной помощи.

Гендиректор «Р-Фарм» напомнил, что компания в 2012 году запустила первый завод по выпуску готовых лекарственных средств с общим объёмом инвестиций 2 млрд рублей. При этом инвестиции продолжаются и сейчас. Группа инвестирует не только в профильное производство, но и в такие отрасли, как производство одноразовой медицинской одежды для медицинского и операционного использования и производственной одежды.

К настоящему моменту, с учётом той поддержки, которую компания получает от Министерства промышленности и торговли по программе «Фарма‑2020», мы уже двинулись в сторону производства субстанций. В прошлом году мы запустили цех по производству биотехнологических субстанций на основе моноклональных антител.

На вопрос Президента, «свои ли у вас молекулы?», Василий Игнатьев отметил, что «есть воспроизведённые препараты, и в объёме они занимают довольно много в натуральном выражении, но в стоимостном компания фокусируется на оригинальных собственных разработках прежде всего».

К концу этого года мы рассчитываем запустить в Ростове Великом завод по производству субстанций, химических субстанций. Суммарный объём инвестиций к следующему году у нас составит уже 10 млрд рублей, то есть в пять раз больше, чем мы изначально планировали. Мы дополнительно создадим 630 новых рабочих мест.

Василий Игнатьев проиллюстрировал технологическое развитие предприятия примером, связанным с хроническим гепатитом С. По оценкам эпидемиологов, в России порядка 1,9-2 млн человек инфицировано. Раньше заболевание лечилось путём еженедельных инъекций в течение года. Эффективность такого лечения была 50%, при этом уколы переносились весьма трудно. Однако, в течение последних двух-трёх лет и в мире, и в России появились западные разработки оригинальных препаратов. Это пероральный курс, только таблетки, 12 недель, 3 месяца, процент излечения – 90–95 процентов. Но стоимость лечения – 800 тысяч рублей и выше.

По словам гендиректора компании, предприятие сфокусировало свои усилия на замещении этих иностранных разработок.

В коктейле применяются два-три препарата одновременно. Первый препарат у нас уже зарегистрирован, он уже на рынке. В течение полутора-двух лет мы рассчитываем вывести другие компоненты этого терапевтического коктейля, и, по нашей оценке, стоимость лечения тогда снизится примерно в семь раз.

Соответственно, к моменту, когда мы будем готовы с точки зрения как регистрационной, так и производственной, а производить мы это планируем на своих площадках в Ростове Великом и Ярославле, мы будем – постепенно уже начинаем этот диалог – ставить вопрос перед Министерством здравоохранения о том, чтобы государство выделило средства на устранение этого заболевания как такового. Потому что там излечение полное происходит, то есть вирус полностью устраняется.

Владимир Путин подтвердил, что компания может рассчитывать на поддержку со стороны Правительства в использовании таких препаратов системой здравоохранения.

gmpnews