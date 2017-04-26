АИК и VPS Healthcare летом планируют заложить фундамент совместного фармзавода в Азербайджане

ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК) и компания VPS Healthcare (ОАЭ) планируют заложить фундамент совместного фармацевтического завода летом 2017 года, сказал журналистам в среду заместитель министра экономики Сахиль Бабаев.

«Фундамент фармацевтического завода будет заложен в Пираллахинском промышленном парке летом этого года. В следующем месяце мы проведем очередную встречу с представителями компании VPS Healthcare», — сказал С.Бабаев.

АИК и VPS Healthcare в феврале 2017 года подписали меморандум о взаимопонимании для совместного производства лекарств в Азербайджане.

VPS Healthcare имеет 20 специализированных клиник, а также 13 больниц и оздоровительных центров в разных странах мира. Также компании принадлежат фармацевтический завод в Дубае. Еще один завод компании в настоящее время строится в Абу-Даби. VPS Healthcare поставляет свою продукцию в страны Азии, Европы, Северной и Южной Америки.

АО «Азербайджанская инвестиционная компания» создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АО долгосрочное инвестирование средств в отдельные АО и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.

А.Ахундов

interfax.az