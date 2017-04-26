Фармкомпании рассчитывают на государство

Мониторинг рынка лекарств

Участники фармацевтического рынка РФ на ближайшие два года прогнозируют его рост как в стоимостном, так и в натуральном выражении, при этом они считают нынешние объемы господдержки отрасли недостаточными. Такие выводы можно сделать из исследования консалтинговой группы IPT, основанного на проведенном опросе российских и иностранных фармкомпаний.

По их прогнозу, в 2017 году по сравнению с 2016-м объем российского фармрынка в стоимостном выражении увеличится на 6-7% (до 1,3 трлн руб.), в 2018 году — еще на 9%. Рост в натуральном выражении (в упаковках) в эту двухлетку составит 4-6% ежегодно. Если в 2017 году существенный вклад в прирост в натуральном выражении внесет сегмент госзакупок (планируется увеличить объем закупаемых препаратов при стабилизации расходов на уровне 2016 года), то в 2018-м рынок может вырасти и в стоимостном выражении — в пределах 10%. Прирост спроса в коммерческом сегменте, по мнению аналитиков, будет поддерживать старение населения: по прогнозу Росстата, доля россиян старше 60 лет в 2017 году составит 19,4%, в 2020-м — 20,7%. Будет расти и объем инвестиций в отрасль — по сравнению с 2016 годом он увеличится на 10-12%, и составит 37,5 млрд руб. Существенную роль в динамике инвестиций, по оценке авторов доклада, должно сыграть государство, так как расходы по программе «Фарма-2020» только в этом году вырастут на 15%, до 11,6 млрд руб.

Впрочем, по оценке компаний, недостаток государственного финансирования занимает лишь третье место (52% опрошенных) среди факторов, мешающих развитию отрасли. На первое место респонденты поставили несовершенство законодательного регулирования отрасли (73%), на второе — текущее состояние российской экономики (67%). Среди сфер, которые сейчас являются наиболее трудоемкими для компаний, на первом месте оказалась госрегистрация новых лекарств (63%), регистрация предельных отпускных цен для препаратов из списка ЖНВЛП (50%) и их маркировка (50%). Более 65% опрошенных считают необходимым упросить законодательные требования к этим процессам. На четвертом месте списка проблем — привлечение финансирования (38%), на пятом — вопросы соответствия правилам обращения препаратов (25%).

Анастасия Мануйлова

kommersant