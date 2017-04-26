Ведомствам даны поручения о поддержке локализации производства медизделий в РФ

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провёл совещание 6 апреля 2017 года, по итогам которого были приняты решения и дан ряд поручений о поддержке локализации производства медицинских изделий в России (резолюция от 6 апреля 2017 года №ДМ-П12-20пр):

Минфину России (А.Г.Силуанову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти провести анализ правоприменительной практики реализации статьи 111 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и представить в Правительство Российской Федерации предложения с учётом особенностей закупки медицинских изделий.

Срок – до 27 апреля 2017 года.

Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минздраву России (В.И.Скворцовой), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Минфину России (А.Г.Силуанову), ФАС России (И.Ю.Артемьеву) совместно с заинтересованными организациями для поддержки локализации и расширения производства медицинских изделий в Российской Федерации в целях обеспечения гарантий государственного спроса в период окупаемости проектов разработать проект правового акта с применением механизма статьи 111 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», направленный на обеспечение гарантий государственного спроса в период окупаемости проектов по локализации и развитию производства медицинских изделий, предусмотрев критерии, которым должны удовлетворять производители и соответствующая продукция, требования к стадиям производства, осуществляемым на территории Российской Федерации, используемому сырью, качеству продукции, наличию необходимой доказательной базы, и представить в Правительство Российской Федерации.

Срок – до 15 июня 2017 года.

Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минздраву России (В.И.Скворцовой), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Минфину России (А.Г.Силуанову), ФАС России (И.Ю.Артемьеву) совместно с заинтересованными организациями в целях обеспечения гарантий государственного спроса в период окупаемости проектов по локализации, расширению и максимизации производства одноразовых медицинских изделий из ПВХ-пластикатов разработать проект правового акта с применением механизма статьи 111 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусмотрев входные и выходные критерии для проектов, встречные обязательства, которым должны удовлетворять производители, методику определения средневзвешенной цены, в том числе требования к стадиям производства, осуществляемым на территории Российской Федерации, используемому российскому сырью, качеству продукции, переносу передовых западных технологий, и внести его в Правительство Российской Федерации в установленном порядке.

Срок – до 27 апреля 2017 года.

Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями проработать вопрос о взаимодействии российских предприятий газоперерабатывающей и нефтехимической промышленности с предприятиями медицинской промышленности в целях обеспечения выпуска отечественных медицинских изделий, в том числе одноразовых медицинских изделий из ПВХ-пластикатов, и представить в Правительство Российской Федерации согласованные предложения.

Срок – до 11 мая 2017 года.

Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минздраву России (В.И.Скворцовой), Росздравнадзору (М.А.Мурашко) совместно с заинтересованными организациями проработать вопрос о развитии производства в Российской Федерации медицинских изделий (расходных материалов), применяемых при чрескожных коронарных вмешательствах, и представить в Правительство Российской Федерации согласованные предложения.

Срок – до 18 мая 2017 года.

Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минздраву России (В.И.Скворцовой), Росздравнадзору (М.А.Мурашко) при формировании каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в приоритетном порядке разработать раздел данного каталога, включающий коронарные стенты и катетеры, одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов. О проводимой работе доложить в Правительство Российской Федерации.

Срок – до 7 сентября 2017 года.

Минздраву России (В.И.Скворцовой), Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), ФАС России (И.Ю.Артемьеву), Росздравнадзору (М.А.Мурашко) в целях усиления государственного контроля за обращением медицинских изделий проработать вопрос об обязательном предоставлении субъектами обращения медицинских изделий в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти сведений о сериях, партиях данных изделий, поступающих в гражданский оборот в Российской Федерации.

Срок – до 22 июня 2017 года.

Минздраву России (В.И.Скворцовой), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Росздравнадзору (М.А.Мурашко) ускорить переход к проведению инспектирования производства медицинских изделий на соответствие требованиям к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения в рамках процедуры государственной регистрации медицинских изделий с учётом положений нормативных правовых актов Евразийской экономической комиссии в данной сфере. О результатах доложить в Правительство Российской Федерации, при необходимости – с проектами необходимых правовых актов.

Срок – до 7 сентября 2017 года.

gmpnews