Квартальная прибыль Biogen упала на 23%

В I квартале 2017 г. объем продаж американской биотехнологической компании Biogen увеличился на 3% и составил 2,8 млрд долл., превысив прогнозы аналитиков (2,7 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Как отметили в компании, без учета продаж подразделения по препаратам для лечения гемофилии, выделенного в самостоятельную компанию Bioverativ, показатель роста составил бы 8%.

Чистая прибыль в I квартале 2017 г. сократилась на 23% и составила 748 млн долл. Это обусловлено расходами на сумму 263 млн долл., связанными с урегулированием патентного спора и подписанием лицензионного соглашения с компанией Forward Pharma в отношении препарата для лечения рассеянного склероза Tecfidera.

Квартальный объем продаж Tecfidera увеличился на 1% и составил 958 млн долл. Продажи препарата для лечения рассеянного склероза Tysabri вырос на 14% – до 545 млн долл.

Продажи препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) Spinraza, одобренного FDA в декабре 2016 г., составили 47 млн долл. против прогнозируемых 15–30 млн долл. Курс терапии препаратом в течение первого года составляет 750 тыс. долл. на пациента.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»