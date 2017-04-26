За неуплату штрафа Росздравнадзора должностное лицо проведет 20 часов на обязательных работах

27 протоколов было составлено территориальным органом Управления Росздравнадзора по статье 20.25 КоАП РФ в отношении фармацевтических и медицинских организаций, которые своевременно не оплатили наложенные на них административные штрафы. В большинстве случаев к нарушителям применили принцип «скупой платит трижды»: помимо основной суммы, им надлежит оплатить штраф в двукратном размере от первоначального (просроченного). Но к одному должностному лицу был применен другой вид наказания — назначены обязательные работы на срок до 20 часов.

Об этом говорилось 25 апреля на публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики по итогам работы Территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области за 2016 год. Мероприятие собрало без малого 200 представителей медицинских и аптечных организаций различных форм собственности. В публичных обсуждениях также приняли участие представители областного министерства здравоохранения и территориального фонда ОМС.

— Публичное обсуждение проводится в рамках проекта «Открытое правительство», — рассказала руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области Татьяна Полинская. – На нем прозвучали два доклада ТО: первый был посвящен наиболее частым нарушениям, то есть тому, как делать нельзя, а второй – законодательным новеллам и изменению процедур контрольной деятельности в части риск-ориентированного подхода, то есть тому, как надо делать. Следующие аналогичные встречи запланированы на август и ноябрь этого года.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»