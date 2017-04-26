Компания «Катрен» получила «Платиновую унцию» за лучший digital-проект 2016 года

20 апреля 2017 года в Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийского ежегодного открытого конкурса «Платиновая унция 2016», на которой были названы лучшие представители фармацевтической отрасли по итогам года: производители, дистрибьюторы, аптечные сети и одиночные аптеки.

В ежегодном всероссийском открытом конкурсе «Платиновая унция» проект компании «Катрен» Apteka.ru получил награду в номинации «Вектор года». Сервис признали лучшим digital-проектом 2016 года.

За время своего существования Apteka.ru получила широкое признание у конечных потребителей России — в месяц на сайт заходят более 4 миллионов уникальных посетителей (4 135 388 в марте 2017 года). Ежемесячное число заказов1 сервиса сейчас составляет более 400 000 — в 2016 году ресурс показал почти двукратное увеличение количества заказов.

В минувшем году сервис также вошел в ТОП-30 крупнейших российских сайтов по данным рейтинга E-Commerce Index TOP-100 от аналитического агентства Data Insight. Сервис занял 23 место в общем рейтинге, это на 10 позиций выше, чем в прошлом году, а по количеству заказов занял 7 место.

На протяжении 17 лет «Платиновая унция» является главной профессиональной премией в области фармацевтики, почетными наградами отмечаются лучшие достижения в отрасли.

1 Под «заказом» на сайте www.apteka.ru понимается формирование пользователем указанного сайта заявки в адрес АО НПК «Катрен» от аптечной организации на поставку выбранного товара в соответствии с заключенным между последними договором поставки.

«Фармацевтический вестник»