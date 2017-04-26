Квартальная прибыль Novartis сократилась на 17%

В I квартале 2017 г. чистая прибыль швейцарской фармацевтической компании Novartis сократилась на 17% и составила 1,7 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. Частично это обусловлено затратами на лонч препарата Entresto.

Квартальный объем продаж снизился на 1% и составил 11,5 млрд долл., что в целом соответствует прогнозам аналитиков. Продажи инновационных препаратов остались на уровне 7,7 млрд долл. на фоне дженериковой конкуренции по препарату Gleevec/Glivec, объем продаж которого упал на 35% – до 544 млн долл.

Объем продаж препарата Gilenya вырос на 3% – до 722 млн долл., показатель по препарату Cosentyx увеличился на 133% – до 410 млн долл.

Квартальный объем продаж препарата Entresto составил 84 млн долл. против 17 млн долл. годом ранее.

Объем продаж подразделения Sandoz снизился на 1% и составил 2,4 млрд долл. Продажи подразделения Alcon сократились также на 1% – до 1,4 млрд долл. В январе руководство Novartis заявило о том, что оно рассматривает дальнейшую судьбу подразделения, в т.ч. выделение в самостоятельную компанию или продажу.

По словам исполнительного директора Novartis Джозефа Хименеса, компания планирует сделки по слияниям/поглощениям в пределах 2–5 млрд долл. в целях усиления своих позиций в основных направлениях, в частности онкологии.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»