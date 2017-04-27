Mitsui купила 10% фармкомпании «Р-Фарм»

Японская компания Mitsui приобрела 10% акций российской фармацевтической компании «Р-Фарм», сообщила пресс-служба «Р-Фарма». Сумма сделки официально не разглашается. По разным источникам, она может составлять от $170 млн до $200 млн.

Со стороны Mitsui соглашение подписал главный операционный директор Коджи Нагатоми, со стороны «Р-Фарма» – председатель совета директоров Алексей Репик.

Ожидается, что сделка будет закрыта в сентябре 2017 года.

Сумма сделки не разглашается. Как пишет информационное агентство RNS со ссылкой на Алексея Репика, за 10% «Р-Фарма» было уплачено «около $200 млн». В конце 2016 года сообщалось, что общая капитализация компании «Р-Фарм» в рамках сделки оценивается более чем в 200 млрд иен ($1,7 млрд)

У консорциума инвесторов во главе с Mitsui есть опцион на покупку еще 10% «Р-Фарма».

«В перспективе Mitsui планирует внести вклад в развитие бизнеса «Р-Фарм» на рынках России, ЕАЭС и СНГ. Используя имеющиеся ресурсы и связи, Mitsui будет способствовать лицензированию группой «Р-Фарм» инновационных лекарственных средств, разрабатываемых японскими, европейскими и американскими производителями. Еще одним важным направлением деятельности станет оказание компании «Р-Фарм» поддержки, связанной с дальнейшим развитием технологий производства лекарств», – говорится в пресс-релизе.

«Мы открыты для разного рода инвестиционных идей. Я очень верю в развитие цифровой медицины. Неслучайно и цифровая экономика становится наиболее обсуждаемой и перспективной тематикой для развития страны. У нас много интересных идей в рамках рынка «Хелснет» Национальной технологической инициативы. Я не исключаю, что какие-то из них я буду готов поддержать с помощью тех средств, которые будут получены в результате сделки», – цитирует Репика агентство «ТАСС».

В периметр сделки не включены активы «Р-Фарма» за рубежом, уточнили в пресс-службе компании. В частности, это фармзавод в Германии, который «Р-Фарм» купил у Pfizer в 2014 году, а также строящиеся заводы в Турции и – совместно с партнерами – в Азербайджане.

В России в группу компаний «Р-Фарм» входят три завода в Ярославле (один из них еще не запущен), завод «Новосибхимфарм» в Новосибирске, «Ортат» в Костромской области, «Технология лекарств» в Подмосковье. В портфеле «Р-Фарма» онкологические, гематологические, кардиологические, иммунологические, антибактериальные, противовирусные препараты, в том числе для лечения ВИЧ-инфекции, а также средства, применяемые при трансплантации органов, лечении рассеянного склероза, гемофилии и сахарного диабета, миорелаксанты, рентгеноконтрастные средства и препараты для наркоза.

До сих пор владельцем 100% акций «Р-Фарма» был Алексей Репик. «Р-Фарм» вошел в рейтинг 200 крупнейших частных компаний страны по итогам 2015 года, составленный журналом Forbes, с выручкой 68,7 млрд рублей, заняв в нем 103-ю позицию.

Mitsui – крупная японская торгово-инвестиционная компания, основанная в 1947 году. Она работает в сферах энергетики, химии, металлургии и производства потребительских товаров. Имеет 141 офис в 66 странах по всему миру. Штат сотрудников составляет более 47 тысяч человек. В финансовом году, закончившемся 31 марта 2016 года, выручка Mitsui составила $45,8 млрд.

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