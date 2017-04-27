ФАС уличила пензенский Минздрав в ограничении конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Пензенской области возбудила дело в отношении регионального Минздрава и ОАО «Фармация» за нарушение антимонопольного законодательства при госзакупках лекарств.

Основанием для возбуждения дела послужили сведения из прокуратуры Пензенской области, согласно которым в 2016 году Минздрав Пензенской области заключил с ОАО «Фармация» 107 договоров о закупках стоимостью до 100 тысяч рублей с применением неконкурентного способа определения поставщика. В частности, закупались такие препараты, как инсулин детемир, инсулин аспарт, инсулин лизпро, золедроновая кислота и другие.

«Из материалов усматривается, что на момент подписания контрактов у министерства имелась нужда в закупке всего объема лекарственного препарата, а следовательно, несколько заключенных с ОАО «Фармация» контрактов на сумму до 100 тысяч рублей фактически образовывали единую сделку, искусственно «раздробленную» и оформленную самостоятельными контрактами для формального соблюдения ограничения, установленного Законом о контрактной системе. Как следствие, не был обеспечен равный доступ всем потенциальным участникам товарного рынка к участию в торгах на право заключения договоров на поставку лекарственных средств для нужд министерства, что привело (могло привести) к ограничению конкуренции», – говорится в сообщении пензенского УФАС.

В связи с этим в отношении Минздрава Пензенской области возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, рассмотрение которого назначено на 18 мая.

В декабре прошлого года Правительство РФ одобрило законопроект, в котором предлагается повысить штрафы для должностных лиц и компаний за участие в антиконкурентных картельных сговорах. Документ будет внесен в Госдуму.

В августе 2016 года ФАС выявила признаки потенциального картельного сговора при проведении более чем 700 аукционов на поставку медизделий и лекарств на общую сумму 1,5 млрд рублей. В ноябре прошлого года ФАС возбудила 53 антимонопольных дела в сфере закупок лекарственных препаратов, объектами рассмотрения которых стали более 2 тысяч аукционов на общую сумму около 10 млрд рублей.

Источник: УФАС по Пензенской области

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