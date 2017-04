НАНОЛЕК будет поставлять на российский рынок препарат Тепадина® ФАС уличила пензенский Минздрав в ограничении конкуренции » Путин пообещал «Р-Фарму» госзаказ на препараты от гепатита С На совещании с представителями деловых кругов в Ярославской области президент РФ Владимир Путин пообещал компании «Р-Фарм» поддержать госзакупки ее препаратов от гепатита С. «Р-Фарм» инвестировал в создание зарегистрированного в 2016 году противовирусного препарата Арланса (нарлапревир) около 700 млн рублей, из них 120 млн рублей государственного гранта. «В течение последних двух-трех лет и в мире, и в России появились западные разработки оригинальных препаратов. Это пероральный курс, только таблетки, 12 недель, три месяца, процент излечения – 90–95%. Но стоимость лечения – 800 тысяч рублей и выше. Соответственно, мы сфокусировали свои усилия на замещении этих иностранных разработок», – рассказал президенту генеральный директор «Р-Фарма» Василий Игнатьев. Сейчас на российском рынке зарегистрированы импортные инновационные препараты против хронического гепатита C – Совальди (софосбувир) производства компании Gilead Sciences и Викейра Пак (дасабувир, омбитасвир+паритапревир+ритонавир) производства AbbVie. По словам Игнатьева, в лечении хронического гепатита C применяется комбинация двух-трех препаратов одновременно, и один из них «Р-Фарм» уже зарегистрировал и вывел на рынок. Речь идет, видимо, о зарегистрированном в 2016 году препарате Арланса (нарлапревир), ингибиторе протеазы вируса гепатита С. Согласно инструкции, Арланса должна применяться в комбинации с ритонавиром, пэгинтерфероном альфа и рибавирином. «В течение полутора-двух лет мы рассчитываем вывести другие компоненты этого терапевтического коктейля, и, по нашей оценке, стоимость лечения тогда снизится примерно в семь раз», – заявил Игнатьев. По его словам, когда компания будет готова к выводу препаратов на рынок, то поднимет перед Минздравом вопрос о том, чтобы государство выделило средства на закупку этих препаратов для больных гепатитом C. «Вы сами сейчас сказали, что нужно сделать, – обратиться в правительство. Я тоже буду иметь это в виду при распределении соответствующих ресурсов на нужды здравоохранения в 2018‑м и в последующие, 2019-2020, годы. Надо будет, конечно, использовать то, что вы наработали. Я согласен с вами», – ответил на это Путин. Он также добавил, что сейчас надо исходить из общих возможностей бюджета, «но в целом, конечно, если у нас такие препараты появились – грех не использовать». В сентябре 2016 года основатель компании «Фармасинтез» Викрам Пуния заявил, что его компания готова производить софосбувир, если будет решен вопрос с патентной защитой этого препарата в России. По мнению Пунии, курс лечения от гепатита С не должен стоить дороже 50–70 тысяч рублей. Гепатит считается самым смертоносным заболеванием в мире. Хроническим гепатитом C страдают около 2,5–3% населения Земли, то есть 130–170 млн человек. Ежегодно в мире регистрируется 3-4 млн новых случаев заражения гепатитом С. При этом диагностирован гепатит С лишь у 25% больных, тогда как остальные 75% не знают о наличии у них этого заболевания. Источник: Сайт Президента России vademec