НАНОЛЕК будет поставлять на российский рынок препарат Тепадина®

Компания НАНОЛЕК объявляет о сотрудничестве с немецкой фармацевтической компанией РИМЗЕР Фарма ГмБХ (Германия), в рамках которого НАНОЛЕК получает право на дистрибуцию препарата Тепадина® (ЛП – 001134 Адиенне С.р.л, МНН – тиотепа) в России. Тиотепа применяется в рамках комплексной терапии при трансплантации костного мозга от родственного или неродственного донора. Благодаря высоким миелоаблативным свойствам тиотепа усиливает иммуносупрессию и миелоабляцию, ускоряя таким образом приживление трансплантата. Это снижает реакцию «трансплантат против лейкемии» (РТПЛ), связанную с реакцией «трансплантат против хозяина» (РТПХ).

Трансплантация костного мозга (ТКМ) применяется для лечения больных различными гематологическими и онкологическими заболеваниями в тех случаях, когда цитостатическая терапия становится не эффективной. Несмотря на то, что Россия несколько позже – по некоторым оценкам на 25 лет, чем другие развитые в отношении медицины страны – начала делать операции ТКМ в клинических целях, рост количества операций, их успешность и выживаемость больных постоянно растет. Однако потребность в процедуре ТКМ растет еще быстрее и на сегодняшний день, к сожалению, удовлетворяется не полностью. С помощью ТКМ возможно также лечить генетические синдромы, болезни обмена веществ, врожденный иммунодефицит и др.

Процедура ТКМ является дорогостоящей во всем мире, а послеоперационный период — не менее важным и высоко затратным. Послеоперационное восстановление занимает от 3-4 месяцев, в течение этого периода необходимо использование дорогостоящих препаратов, наблюдение врачей, сложные лабораторные исследования.

В России наибольшее количество ТКМ осуществляют следующие медицинские учреждения: ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, Российская детская клиническая больница, Центр трансплантации костного мозга, Институт детской гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой и др.

Владимир Христенко, президент, НАНОЛЕК:

«Трансплантация костного мозга – сложнейшая и перспективная область медицины. Мы рады тому, что можем помочь пациентам в получении качественного лечения и обеспечить врачей эффективным лекарством для использования в своей ежедневной практике».

RIEMSER Pharma GmbH — международная фармацевтическая компания основным направлением которой являются продажи, маркетинг и управление жизненным циклом фармацевтических продуктов на нишевых терапевтических рынках с высоким спросом.

НАНОЛЕК – современная биофармацевтическая компания, созданная при участии АО «РОСНАНО» с собственным высокотехнологичным производством полного цикла в соответствие со стандартами ISO и GMP в Кировской области. Производственный комплекс НАНОЛЕК, расположенный в Кировской области, предусматривает использование нескольких технологий производства полного цикла: биотехнологическое в шприцах и флаконах и о твердые лекарственные формы (таблетки, капсулы). НАНОЛЕК специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов, как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров (Sanofi, Merck, TEVA и др.). Ключевым направлением являются современные вакцины и ВИЧ-терапия. Миссия компании НАНОЛЕК – обеспечение доступности инновационных препаратов для профилактики и лечения социально значимых заболеваний с целью повышения качества жизни населения России и увеличения её продолжительности.

gmpnews