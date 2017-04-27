В течение марта 2017 года цены на лекарства в России снизились на 1,3%

Объем коммерческого рынка ЛП в марте 2017 г. составил 59,3 млрд. руб. (с НДС), сообщается в аналитическом отчете компании DSM Group. По сравнению с февралем 2017 г. ёмкость рынка увеличилась на 11,3%. В сравнении с мартом 2016 г. в текущем году объемы продаж увеличились на 23,6%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в марте 2017 г. по сравнению с февралем 2017 г. снизилась на 0,9% и составила 151,9 руб.

Согласно индексу Ласпейреса, в течение марта 2017 года цены в рублях снизились на 1,3%. В долларовом выражении индекс цен снизился на 0,6%. Всего же с начала 2016 года падение цен на лекарства в аптеках страны составило 1% в рублевом выражении и 7,4% в долларах США.

Структура коммерческого рынка ЛП в марте 2017 г. по ценовым сегментам претерпела ряд изменений по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. На 0,2% относительно марта 2016 г. увеличилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля упала на 0,4%). Увеличился удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. (46,5% в марте 2016 г. и 47,0% в марте 2017 г.). За месяц доля рассматриваемого ценового сектора упала на 0,7%, что сопровождалось незначительным (на 0,4%) падением средней цены упаковки лекарств (в итоге средняя стоимость составила 268,7 руб./упак.). Доля дорогостоящих препаратов в марте 2017 г. составила 31,6%, чуть ниже удельного веса группы в аналогичном периоде прошлого года и на 1,1% больше, чем в феврале 2017 г. При этом средняя стоимость упаковки в марте 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. выросла на 1,5% и оставила 921,5 руб./упак.

По итогам марта 2017 г. 58% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимали 28%. Коммерческий сегмент рынка по итогам марта 2017 г. на 49% был представлен рецептурными препаратами и на 51% безрецептурными лекарствами.

Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в марте 2017 г. возглавила компания Bayer, на втором месте — Sanofi, на третьем месте — Novartis. ТОП брендов ЛП по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам марта 2017 г. возглавили такие препараты, как «Нурофен» (0,8%) и «Кагоцел» (0,75%); на третьем месте «Детралекс» (0,7%).

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в марте 2017 г. увеличился на 3,5% относительно февраля и составил 3,2 млрд. руб. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в третьем месяце 2017 г. увеличился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составил 26,0 млн. упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в марте 2017 г. по сравнению с февралем снизилась на 2,9% и составила 123,1 руб.

gmpnews