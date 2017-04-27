В ОЭЗ «Дубна» созданы все условия для реализации проектов резидентов

Так считает депутат Госдумы Наталья Санина. В ходе рабочего визита в подмосковную Дубну она посетила выставку проектов резидентов ОЭЗ, и отметила уникальность технологий, новых разработок и выпускаемой инновационной продукции компаний, ведущих свою деятельность в сфере биомедицины.

Цель визита в Дубну первого заместителя председателя комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Натальи Саниной — своими глазами увидеть, как развивается система охраны здоровья в подмосковном наукограде, оценить технологический уровень оказания медицинской помощи. Поэтому на встречу с депутатом были приглашены главврачи поликлиник, стационаров, других медицинских учреждений Дубны, главный терапевт города, а в программе пребывания отдельными пунктами стояли посещения горбольницы, строящегося на левом берегу нового лечебного корпуса, медико-технического комплекса протонной терапии в Объединенном институте ядерных исследований.

Большое место в программе визита депутат отвела знакомству с инновационными предприятиями города и компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна», ведущих свою деятельность в сфере био- и медицинских технологий. И первым в этом списке стал научно-производственный комплекс «Альфа». Здесь Наталье Саниной продемонстрировали аппараты и фильтры для проведения процедур мембранного плазмафереза, а также рассказали о проекте «Бета», который реализует российская холдинговая компания «Трекпор Технолоджи» (как резидент ОЭЗ зарегистрирована ее дочерняя компания «НАНО КАСКАД»), о промышленном циклотроне DC-110 – установке для каскадной фильтрации крови.

Подробно о деятельности резидентов биомедицинского кластера ОЭЗ «Дубна» депутат узнала на выставке инновационных проектов в Конгресс-центре. Здесь специалисты компании «Эйлитон» рассказали о запущенном в 2016 году на проспекте Науки новом предприятии, где уже к концу текущего года резидент намерен довести объем выпускаемой продукции до миллиарда рублей, а также планирует начать серийное производство более 10 новых медицинских изделий и строительство еще одного корпуса. Наталью Санину заинтересовала не только сама продукция — инновационные пробирки и анализаторы для клинико-диагностических лабораторий, но и широкие возможности оснащения ими учреждений здравоохранения, а также дальнейшее сопровождение в течение всего жизненного цикла инновационных изделий.

Как медик я понимаю, что новые технологии как можно скорее должны внедряться в практику, представленные на выставке глюкометры, приборы для физиотерапии, определения гемостаза, кардиофлешка и множество других изделий — максимально быстро попадать в те учреждения здравоохранения, которые в них нуждаются, и буду этому способствовать, — подвела итог своего посещения ОЭЗ Наталья Санина. — Меня поразило многообразие направлений, которые развивает особая экономическая зона. А еще концентрация в одном месте всех необходимых для развития территории факторов. Есть желающие работать высококвалифицированные специалисты, созданы все условия для реализации их проектов, а как результат уже есть образцы и готовая инновационная продукция. Российские производители должны иметь такие возможности, их надо максимально поддерживать. Такую задачу ставит и наш президент. Сегодня просто необходимо вывести отечественное здравоохранение на новый высокотехнологичный уровень, технологически перевооружить производственные мощности предприятий. Это в полной мере демонстрирует особая экономическая зона с ее сильным биомедицинским кластером.

gmpnews