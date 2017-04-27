ФАС России декларирует свои цели и задачи на 2017 год

Публичная декларация целей и задач Федеральной антимонопольной службы определяет приоритетные направления работы ведомства на текущий год

Так, центральным событием в 2017 году станет принятие Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2017-2019 гг. Документ подготовлен ФАС России по аналогии с Национальным планом по борьбе с коррупцией и планируется к утверждению Указом Президента России. В настоящее время проект проходит согласования.

Другим важным направлением работы ФАС России в текущем году станет кардинальное реформирование стратегии тарифного регулирования. Планируется, в том числе, принятие Федерального закона «Об основах государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги)», а также разработка Стратегии стимулирующего тарифного регулирования. В новом законе заложены принципы установления тарифов, исходя из экономической деятельности компании, их долгосрочный период, открытость деятельности РЭКов и регулируемых компаний, обеспечение недискриминационных условий для предпринимательства. Все это, по мнению антимонопольного органа, существенным образом изменит сложившуюся ситуацию в тарифном регулировании.

В приоритете будет и работа над созданием эффективных механизмов борьбы с антиконкурентными практиками транснациональных корпораций и трансграничными нарушениями антимонопольного законодательства.

В 2017 году планируется принятие «дорожных карт» «Развитие конкуренции в здравоохранении» и «Развитие конкуренции на рынке финансовых услуг» (совместно с Банком России) и утверждение их в соответствующих отраслях на 2017-2018 гг.

В основу проекта «дорожной карты» «Развитие конкуренции в здравоохранении» легли предложения экспертов, производителей лекарственных препаратов и представителей отраслевых ассоциаций. Документ предполагает совершенствование процедуры регистрации лекарств, обеспечение функционирования их взаимозаменяемости, совершенствование механизма регулирования цен на ЖНВЛП, законодательства в сфере закупок лекарств и в области защиты интеллектуальной собственности, развитие конкуренции между аптечными организациями и совершенствование законодательства в сфере обращения БАДов.

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