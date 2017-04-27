Доля продаж российского ботулотоксина в ЦФО составила 34% от общего объема

«Национальная иммунобиологическая компания», входящая в госкорпорацию Ростех, единственный отечественный производитель аналога «ботокса» — препарата «Релатокс», подвело итоги работы за 2016 год в сегменте ботулотоксинов. Наибольший интерес к выпускаемому на мощностях НПО «Микроген» препарату наблюдается в пяти регионах страны – Центральный федеральный округ, Поволжье, Юг России, а также Дальний Восток и Урал.

По данным аналитиков «Микрогена», наибольший интерес к препаратам в 2016 году наблюдался со стороны Центрального Федерального Округа. Доля продаж отечественного ботулотоксина в регионе составила порядка 34% от общего объема в упаковках. Второе и третье место в рейтинге заняли Поволжье (около 17%) и Южный Федеральный Округ (порядка 15%). Пятерку самых активно применяющих ботулинические токсины регионов, замкнули Дальний Восток и Урал (10% и 8% соответственно). Меньше всего ботулотоксины используют в Сибири и Северо-Западном регионе, их общая доля составила в среднем 14%.

«Релатокс» применяется в области эстетической медицины для исправления косметических недостатков кожи, устранения морщин, лечения блефароспазма, по неврологическим показателям у пациентов после инсульта со спастичностью рук. В процессе выпуска препарата применялись методы лабораторных тестов и анализов, которые показали, что отечественный ботулотоксин ведет себя как слабореактогенный и безопасный препарат. При этом «Релатокс» показывает высокую лечебную эффективность, сравнимую с аналогами, при несколько большей выраженности и длительности релаксирующего действия, по оценкам практикующих специалистов, достигающей 8-9 месяцев.

Кроме того, в данный момент «Микрогеном» ведутся исследования препарата для его использования при лечении гипергидроза и ДЦП.

«Национальная иммунобиологическая компания» была учреждена с целью создания холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех» в области разработки и производства иммунобиологической продукции. Холдинг создан для обеспечения независимости Российской Федерации от импорта в системе здравоохранения и лекарственного обеспечения за счет развития собственных производственных и научных компетенций. В приоритете – иммунобиологические препараты и препараты для лечения инфекционных заболеваний. Стратегия развития компании предусматривает производство к 2025 году до 100% объема национальной потребности в вакцинах в рамках НКПП и плазматических факторов крови в натуральном выражении, до 80% противотуберкулезных препаратов, до 20% препаратов против ВИЧ и гепатитов B и С на территории России. Для реализации поставленных задач в состав холдинга вошли НПО «Микроген», ООО «ФОРТ», ОАО «Синтез».

ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России является уникальным и старейшим предприятием по производству биофармацевтических препаратов в РФ, обеспечивающим поставку около 70 % от общего объёма вакцин национального календаря профилактических прививок (НКПП). В ассортиментном портфеле объединения более 350 препаратов. НПО «Микроген» – основатель системы перевозок продукции «холодовая цепь». Метод гарантирует соблюдение температурного режима хранения и доставки вакцин и других иммунобиологических препаратов до потребителя.

gmpnews