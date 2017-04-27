14 американских компаний незаконно продавали препараты от рака

FDA направило предупредительные письма 14 американским компаниям, которые занимались нелегальной продажей более 65 наименований лекарственных средств, пишет Pharmacy Times.

Сообщается, что компании обманным путем пытались продать свою продукцию, утверждая, что лекарственные средства способны вылечить пациентов, cтрадающих от онкологических заболеваний.

Все эти препараты не имеют одобрения FDA. Кроме того, представители организации заявили о том, что продукция компаний-мошенников является небезопасной. Эффективность нелегальных лекарственных средств, cреди которых таблетки, мази, капли, сиропы и чаи, также не была доказана. Основная часть продукции была продана через интернет.

В числе компаний, занимающихся нелегальной продажей, — AIE Pharmaceuticals, Caudill Seed & Warehouse, Nature’s Treasure, Oxygen Health Systems и другие.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»