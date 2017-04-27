Алексей Репик: фармкомпании больше не нуждаются в тепличных условиях

Российский фармацевтический бизнес дорос до работы в конкурентной среде без постоянной господдержки в области импортозамещения и необоснованных преференций, считает глава «Деловой России» и председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик.

«То, что президент обозначил, что пора перефокусироваться с мер поддержки всех подряд российских производителей в части импортозамещения и уходить от тепличных условий и необоснованных преференций в конкурентную среду, в этом точно есть определенный смысл. Мы действительно уже доросли до того, чтобы своим приоритетом ставить не попытку догнать мировых производителей, а становиться лучшими в целом ряде направлений», — сказал он в интервью ТАСС.

«Наверное, одним из самых неправильных решений в части поддержки промышленности будет заливать неэффективные неконкурентоспособные предприятия излишней ликвидностью, государственной поддержкой», — подчеркнул А. Репик.

Фото: deloros.ru

«Фармацевтический вестник»