Квартальный объем продаж рецептурных препаратов Bayer вырос на 9,6%

В I квартале 2017 г. объем продаж рецептурных препаратов немецкой фармацевтической компании Bayer увеличился на 9,6% и составил 4,3 млрд евро (4,7 млрд долл.) благодаря показателям по ключевым продуктам, в т.ч. Xarelto, сообщает FirstWord Pharma.

Общий объем продаж компании вырос на 11,7% и составил 13,2 млрд евро (14,4 млрд долл.). Чистая прибыль за квартал увеличилась на 37,9% – до 2,1 млрд евро (2,3 млрд долл.).

Квартальный объем продаж препарата Xarelto, который в США продает Johnson & Johnson, вырос на 21,7% и составил 751 млн евро (819 млн долл.).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»