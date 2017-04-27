Препарат для лечения гемофилии B получил статус принципиально нового лекарственного средства

Европейские регуляторы присвоили препарату генной терапии AMT-060 для лечения гемофилии B голландской биотехнологической компании UniQure статус принципиально нового лекарственного средства, cообщает Pharma Times.
Такое решение регуляторы приняли на основании данных I/II фазы клинического исследования, согласно которым у пациентов, прошедших терапию AMT-060, практически прекратились случаи спонтанного кровотечения, а также наблюдалось клинически значимое увеличение активности FIX и снижение зависимости от профилактики рекомбинантными FIX.
Терапия оказалась хорошо переносимой и не вызвала серьезных побочных эффектов.
Ранее FDA также присвоило препарату статус принципиально нового лекарственного средства.
Анна Колесова
«Фармацевтический вестник»