Венарус® в новой дозировке 1000 мг

Венарус® является одним из наиболее часто назначаемых венотоников в России и хорошо известен как врачебному сообществу, так и сотрудникам аптек. Накопленный опыт активного использования препарата свидетельствует о его высокой востребованности на фармацевтическом рынке.

В марте 2017 года OBL Pharm (ФП «Оболенское») выпустило на рынок венотонизирующее и венопротекторное средство Венарус® в новой дозировке и новой упаковке.

Венарус® является одним из наиболее часто назначаемых венотоников в России и хорошо известен.

Венарус® хорошо зарекомендовал себя не только среди врачей, но и потребителей. Это самый быстрорастущий венотоник в категории в течение последних 5 лет. Специально для удобства приема препарата и повышения комплаентности была разработана новая дозировка – 1000 мг.

В 1 таблетке Венаруса содержится рекомендованная при венозной недостаточности суточная дозировка диосмина (900 мг)1, что позволяет принимать препарат 1 раз в день, увеличивая эффективность лечения за счет соблюдения курсового режима.

Новая форма выпуска таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 1000 мг №30 содержит:

Диосмин – 900 мг.

Гесперидин – 100 мг.

1 Приказ МЗ и СР РФ от 14 мая 2007 №333.

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«Фармацевтический вестник»