Перечень ЖНВЛП в 2018 году может остаться прежним

Вероятность того, что в 2018 перечень ЖНВЛП не претерпит изменения, составляет 50%. Это мнение в ходе VI Международного форума «Фарма и Биотех 2017: Регулирование и развитие фармбизнеса в условиях кризиса» высказал директор по экономике компании «Р-Фарм» Александр Быков.

По его словам, на сегодняшний день есть немало «достойных, качественных и эффективных лекарственных препаратов, которые могут быть включены в перечень». Однако подобная ситуация была и в прошлом году, когда комиссия поддержала расширение списка, однако правительство приняло решение оставить его прежним, напомнил эксперт.

Как отметил Александр Быков, ключевую роль, как и в прошлом году, будет играть позиция Министерства финансов.

«Если Минфин будет против, перечень ЖНВЛП вряд ли будет пересмотрен», – заключил он.

Напомним, в 2016 году Комиссия по ЖНВЛП рассмотрела около двух десятков лекарств, претендующих на включение в перечень. В большинстве это препараты для лечения редких заболеваний, сахарного диабета, хронического гепатита С и ВИЧ. По всем препаратам было дано отрицательное заключение.

В 2017 году Минздрав будет работать над совершенствованием механизма формирования перечня ЖНВЛП. В том числе будут проанализированы препараты, уже входящие в список. Уже известно, что для того, чтобы попасть в перечень, необходимо будет подавать новые заявки, в которых следует указывать, идет ли речь о препарате, претендующем на включение в 2016 году, сделать ссылку на соответствующее решение по минувшему году, а также ссылку на протокол комиссии по формированию перечней от 15.11.2017 г.

Стоит отметить, что по оценкам экспертов, исключение из Перечня нескольких десятков лекарств с недоказанной эффективностью позволит изыскать финансовые резервы для его расширения.

На фото: Александр Быков.

Фото: Олег Кирюшкин

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»