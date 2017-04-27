Квартальный объем продаж GlaxoSmithKline увеличился на 19%

В I квартале 2017 г. объем продаж британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline увеличился на 19% и составил 7,4 млрд фунтов стерлингов (9,5 млрд долл.) на фоне роста спроса на вакцины, сообщает FirstWord Pharma. Продажи рецептурных препаратов выросли на 17% – до 4,2 млрд фунтов (5,4 млрд долл.).

Квартальная прибыль составила 1 млрд фунтов (1,3 млрд долл.) против 282 млн фунтов (362 млн долл.) годом ранее.

Объем продаж вакцин за отчетный период составил 1,2 млрд фунтов (1,5 млрд долл.), что на 31% выше показателя за аналогичный период 2016 г. Продажи безрецептурной продукции увеличились на 16% – до 2 млрд фунтов (2,6 млрд долл.).

Квартальный объем продаж препаратов для лечения респираторных заболеваний вырос на 19% и составил 1,7 млрд фунтов (2,2 млрд долл.). Показатель по препарату Advair/Seretide составил 752 млн фунтов (965 млн долл.).

Продажи устоявшихся препаратов выросли на 4% – до 1,4 млрд фунтов (1,8 млрд долл.). Объем продаж антиретровирусных препаратов составил 985 млн фунтов (1,3 млрд долл.), превысив показатель I квартала 2016 г. на 35%. Выручка от продажи ЛП для лечения иммуновоспалительных заболеваний увеличилась на 42% – до 92 млн фунтов (118 млн долл.).

GlaxoSmithKline подтвердила прогноза на 2017 г., согласно которому прибыль на акцию вырастет на 5–7% в случае, если в США не выйдет на рынок аналог Advair. Если это произойдет, то продажи Advair в США в 2017 г. сократятся на 15–20%, отмечают в компании.

Недавно FDA отклонило заявку голландской Mylan на дженерик Advair. Решение по аналогу, разработанному иорданской Hikma, ожидается в мае 2017 г.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»