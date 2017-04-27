Гендиректор Alfa Wassermann в России Ольга Глазкова попробует себя в качестве ментора

Генеральный директор Alfa Wassermann в России Ольга Глазкова станет ментором для студентов — полуфиналистов всероссийского кейс-чемпионата «Changellenge Cup Russia 2017» в рамках специальной номинации.

В конце прошлой недели в Москве были подведены итоги полуфинала всероссийского кейс-чемпионата «Changellenge Cup Russia 2017», генеральным партнером которого выступила итальянская фармацевтическая компания Alfa Wassermann.

Как пояснили организаторы, основной целью Changellenge является социальная миссия — обучать студентов на практике. «Компания Alfa Wassermann предложила реальную бизнес-задачу, стоящую на повестке дня, решения которой могут быть на самом деле воплощены в жизнь.

Мы даем шанс студентам уже сейчас предлагать решения, которые будут осуществлены в реальности», – сказала Senior Business Development Manager Татьяна Платонова.

Участникам было дано задание создать концепцию продвижения безрецептурного лекарственного продукта, позволяющую компании за три года занять достойную долю на российском рынке.

По условиям конкурса каждая команда должна была проанализировать возможные DTC каналы продвижения, выбрать и обосновать среди них 2-3 наиболее привлекательных, сформулировать рекомендации по более

предпочтительным каналам продвижения и представить примеры ключевых сообщений и визуальный ряд. Концепция должна учитывать ограничения по маркетинговому бюджету и не противоречить действующему законодательству, в частности закону о рекламе лекарственных средств.

Генеральный директор Alfa Wassermann в России Ольга Глазкова заявила: «Наша компания учредила специальный приз «Бизнес-ланч с генеральным директором» для двух команд, участвовавших в полуфинале и подготовивших

наиболее интересные с точки зрения компании кейсы. Кроме того, будут отобраны 3-4 участника, для которых я готова стать ментором и помогать им в развитии карьеры, в какой бы сфере бизнеса они не решили работать».Первыми в рейтинге на сегодня являются команды «Парни на Cup Russia» (в русской секции) и «Talita Borealis» (в английской секции), которые произвели наибольшее впечатление с точки зрения профессионализма, креативного подхода к решению задачи и командной сплоченности.

В чемпионате приняли участие студенты 300 вузов из более чем 100 городов России. В полуфинал прошло 120 человек из 5000 зарегистрированных участников. 30 команд из двух секций (русской и английской) защищали решения кейсов перед судейской̆ коллегией̆. Работы оценивались по четко установленным критериям: широта и глубина анализа, качество решения, структура и логика, качество презентации, командная работа и ответы на вопросы. Только 6 команд в каждой̆ секции прошли в финал.

«Фармацевтический вестник»