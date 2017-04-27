Услуги по передаче медизделий по договорам лизинга могут быть освобождены от обложения НДС

Сегодня, 27 апреля, на заседании Правительства РФ планируется рассмотреть законопроект, которым предлагается освободить от обложения НДС операции по реализации услуг по передаче важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий, имеющих соответствующее регистрационное удостоверение, по договорам финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа. 17 апреля этот документ был рассмотрен и одобрен Комиссией по законопроектной деятельности.
В соответствии с действующей редакцией статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации от обложения налогом на добавленную стоимость (далее – НДС) освобождена реализация важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий по перечню, утверждаемому Правительством России. Такой перечень утвержден постановлением Правительства №1042 от 30.09.2015 г. (в редакции постановления Правительства РФ №1581 от 31.12.2016 г.).
При этом операции по передаче таких медицинских изделий по договорам финансовой аренды (лизинга) с последующим выкупом облагаются НДС в общеустановленном порядке.
Данный законопроект разработан в целях выравнивания условий налогообложения.