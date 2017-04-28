«Активный Компонент» перепрофилирует производство каркасных домов под фармзавод

В понедельник, 24 апреля, фармкомпания «Активный Компонент» закрыла сделку по покупке домостроительного комбината «Славянский» (производство каркасных домов и коттеджей) и 5 га земли в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, рассказал Vademecum президент и совладелец «Активного Компонента» Александр Семенов. Компания собирается перепрофилировать ДСК под производство фармацевтических субстанций.

По словам Семенова, сумма сделки составила 400 млн рублей. Представитель ДСК «Славянский» подтвердил Vademecum факт сделки. В информационной базе данных СПАРК изменения в составе владельцев ООО «ДСК «Славянский» пока не отображены: по данным системы, 50% компании принадлежат ООО «Страйк» (владелец Давид Трактовенко), оставшиеся 50% – ООО «Управляющая компания «Балтрос» (владелец Сергей Подобед).

«Славянский» – домостроительный комбинат по производству каркасно-панельных домов. «Завод три года не работал, он новый и современный, – рассказал Семенов. – Нам он идеально подходит. Мы перепрофилируем завод под производство фармсубстанций и создадим на территории в 5 га фармакадемию с лабораториями наших партнеров».

Общие инвестиции в этот проект составят 2 млрд рублей, пояснил Семенов, 500 млн из которых компания рассчитывает получить от Фонда развития промышленности в виде льготного займа. Согласно планам, завод будет запущен в конце 2019-го или в начале 2020 года.

У «Активного Компонента» уже есть завод по производству фармсубстанций в поселке Металлострой (Санкт-Петербург). Открытие второго завода позволит нарастить общий объем производства фармсубстанций компании с 40 т в год до 80–100 т в год.

Владельцы ДСК «Славянский» пытались продать предприятие еще в 2014 году. Тогда они выставили компанию на торги с начальной ценой 1 млрд рублей, но заявок на приобретение им не поступило.

ЗАО «Активный Компонент» было основано в 2002 году. Компания производит 32 фармацевтические субстанции, а также БАД «Биартро». Среди клиентов компании – STADA, «Фармстандарт», «Верофарм», «Сотекс», «Акрихин». По данным СПАРК, выручка компании в 2015 году составила 595,8 млн рублей, чистая прибыль – 104,1 млн рублей.

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