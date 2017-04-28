Teva планирует создать дженерики 85% оригинальных препаратов

Израильская фармкомпания Teva планирует воспроизвести от 80% до 85% оригинальных лекарственных препаратов, у которых через пять лет закончится патентная защита, заявил президент и главный исполнительный директор Teva по дженерикам Дипанкар Баттачарджи.

«В наших глобальных планах – воспроизвести от 80% до 85% оригинальных брендов, на которые через пять лет закончится патент. Мы уже делаем необходимые инвестиции в научно-исследовательские разработки, чтобы быть готовыми к выпуску этих препаратов, которые, по нашим оценкам, представляют практически все терапевтические области», – сказал он в интервью «Коммерсанту».

По его словам, компания также вкладывает «значительные средства» в совершенствование дженериковых препаратов, а именно в разработку новых лекарственных форм. В частности, речь идет о препаратах для лечения заболеваний дыхательных путей, поставляемых в форме ингаляторов.

Говоря о работе на российском рынке, он сообщил, что основные терапевтические области, на которые нацелена компания, – это сердечно-сосудистые заболевания, болезни центральной нервной системы, расстройства обмена веществ, мужское и женское здоровье.

«Также в России мы делаем упор на продвижение небрендированных генериковых препаратов», – добавил он.

В 2016 году Teva завершила сделку по приобретению Actavis Generics – дженерикового бизнеса Allergan, за который заплатила $33,75 млрд денежными средствами и около 100 млн акций.

Антикоррупционное расследование в отношении Teva в США началось в 2012 году, а в декабре 2016 года израильская фармкомпания и ее дочернее предприятие в России Teva Russia согласились выплатить почти $520 млн властям США, чтобы урегулировать претензии по этому делу. Тогда же российский Минздрав обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность израильской фармкомпании. В феврале 2017 года расследование в отношении Teva из-за подкупа начал отдел по борьбе с мошенничеством и коррупцией полиции Израиля.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd – крупный международный производитель оригинальных и воспроизведенных лекарственных препаратов. Продуктовый портфель компании включает более тысячи молекул. Штаб-квартира расположена в Израиле. Продукция компании продается более чем в 80 странах, количество сотрудников Teva составляет 58 тысяч человек. Выручка Teva в 2016 году составила $21,9 млрд.

Источник: «Коммерсантъ»

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