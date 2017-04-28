FDA одобрило препарат Stivarga для лечения рака печени

FDA одобрило препарат Stivarga немецкой химико-фармацевтической компании Bayer для лечения рака печени, cообщает Reuters.
Stivarga уже одобрен для лечения колоректального рака. Теперь препарат может применяться для терапии гепатоклеточной карциномы.
Согласно результатам исследования с участием 573 человек с гепатоклеточной карциномой, общая выживаемость пациентов, проходивших терапию Stivarga, составила в среднем 10,6 месяца по сравнению с 7,8 месяца в плацебо-группе.
Анна Колесова
«Фармацевтический вестник»