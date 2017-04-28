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FDA одобрило препарат Stivarga для лечения рака печени

FDA одобрило препарат Stivarga немецкой химико-фармацевтической компании Bayer для лечения рака печени, cообщает Reuters.

Stivarga уже одобрен для лечения колоректального рака. Теперь препарат может применяться для терапии гепатоклеточной карциномы.

Согласно результатам исследования с участием 573 человек с гепатоклеточной карциномой, общая выживаемость пациентов, проходивших терапию Stivarga, составила в среднем 10,6 месяца по сравнению с 7,8 месяца в плацебо-группе.

Анна Колесова
«Фармацевтический вестник»

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Апрель 28, 2017 | Просмотров: 36