В России разрабатываются механизмы снижения цен на антиретровирусные ЛП

Председателем Правительства РФ подписано Распоряжение от 20 апреля 2017 года №754-р, которым утверждается государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

Государственная стратегия направлена на увеличение охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию и антиретровирусной терапией, повышение информированности граждан по вопросам ВИЧ-инфекции. Планом реализации Стратегии, в частности, предусматриваются обеспечение комплексного междисциплинарного подхода при оказании медицинской помощи лицам, заражённым вирусом иммунодефицита человека, разработка и внедрение технологий социальной адаптации и реабилитации, мер социальной поддержки лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека.

Подписанным распоряжением утверждён план реализации Стратегии, который состоит из семи разделов и включает 34 мероприятия.

Планом, в частности, предусматривается внедрение эффективных механизмов снижения цен на антиретровирусные лекарственные препараты, в том числе:

совершенствование государственного регулирования цен на лекарственные препараты для медицинского применения, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;

проработка вопроса о приоритетной государственной регистрации антиретровирусных лекарственных препаратов.

Срок исполнения для данных мероприятий — III квартал 2017 года.

gmpnews