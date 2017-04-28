Заслуженная награда — бриллиантовый знак

В Барнауле в 14 раз подвели итоги ежегодного конкурса «Директор года. Алтайский край», в котором среди множества достойных претендентов принимал участие генеральный директор компании «Алтайвитамины» Юрий Антонович Кошелев.

Следует отметить, что за многолетнюю историю своего существования конкурс приобрел статус авторитетного мероприятия, а звание «Директор года» стало своего рода знаком отличия в деловом сообществе, критерием компетентности руководителя и профессионализма возглавляемого им коллектива.

Высокие требования конкурса остаются неизменными в течение многих лет и заключаются в оценке роста объемов производства, продаж (либо предо-ставленных услуг), отчислений в бюджет и среднего уровня заработной платы сотрудников в сравнении с предыдущим годом.

Не остаются без внимания и личностные качества руководителя предприятия, уровень его социальной ответственности, без которых портрет участника был бы неполным.

«Победители конкурса «Директор Года. Алтайский край» – это руководители, которые заботятся не только о росте прибыли, но и о людях, с которыми они делают общее дело. Показывать достойные результаты из года в год получается не у каждого, и тем ценнее победа», – так обозначил суть мероприятия Евгений Карлович Ганеман, исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края.

Тем приятнее отметить, что генеральный директор нашего предприятия Юрий Антонович Кошелев является обладателем всех конкурсных наград – почетного знака «Лидер экономики Алтайского края», серебряного и золотого знаков, а также самой высокой награды – бриллиантового знака, который вручается участникам, ставшими лауреатами конкурса 10 и более раз.

20 апреля, в торжественной обстановке, в рамках межрегиональной научно-практической конференции «От биопродуктов к биоэкономике» в бийском бизнес-инкубаторе состоялась церемония награждения Юрия Антоновича Кошелева по итогам конкурса «Директор года 2016. Алтайский край». Как победителю и десятикратному лауреату конкурса Ю.А. Кошелеву был вручен знак высших достижений – бриллиантовый.

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